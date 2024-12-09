Путин поздравил Пиотровского с 80-летним юбилеем

«Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Талант учёного, исследователя и организатора Вы посвятили благородной цели — сбережению уникального исторического, культурного, духовного достояния человечества. Ваш многолетний плодотворный труд на посту руководителя Государственного Эрмитажа — огромный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, пример подвижнического служения людям, Отечеству», — говорится в телеграмме.