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Путин поздравил Пиотровского с 80-летним юбилеем

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Уважаемый Михаил Борисович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Талант учёного, исследователя и организатора Вы посвятили благородной цели — сбережению уникального исторического, культурного, духовного достояния человечества. Ваш многолетний плодотворный труд на посту руководителя Государственного Эрмитажа — огромный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, пример подвижнического служения людям, Отечеству», — говорится в телеграмме.

Кроме того, Путин пожелал Пиотровскому доброго здоровья и успехов.

Путин Владимир