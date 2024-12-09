Охрану хвойных деревьев усилили в Прибайкальском национальном парке

— Лесные дороги, опушки и даже сельскохозяйственные земли с хвойным подростом в границах национального парка, а также Байкало-Ленского заповедника, заказников Красный Яр и Тофаларский будут под круглосуточным присмотром госинспекторов в области охраны окружающей среды, — уточнили в «Заповедном Прибайкалье».