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Охрану хвойных деревьев усилили в Прибайкальском национальном парке

За рубку или повреждение елки можно получить штраф от семи тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Прибайкальском национальном парке усилили охрану хвойных деревьев. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», связано это с наступлением новогодних праздников.

— Лесные дороги, опушки и даже сельскохозяйственные земли с хвойным подростом в границах национального парка, а также Байкало-Ленского заповедника, заказников Красный Яр и Тофаларский будут под круглосуточным присмотром госинспекторов в области охраны окружающей среды, — уточнили в «Заповедном Прибайкалье».

Напомним, что рубка или повреждение деревьев строго запрещены! Нарушителям грозит уголовная ответственность и штраф. Желающие забрать елку (даже небольшую) отдадут минимум семь тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что туристы должны заплатить 84 рубля за посещение горы Мамай. При этом жители Бурятии могут приехать в природный парк бесплатно.