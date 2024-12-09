Охрану хвойных деревьев усилили в Прибайкальском национальном парке

В Прибайкальском национальном парке усилили охрану хвойных деревьев. Как сообщили КП-Иркутск в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», связано это с наступлением новогодних праздников.
— Лесные дороги, опушки и даже сельскохозяйственные земли с хвойным подростом в границах национального парка, а также Байкало-Ленского заповедника, заказников Красный Яр и Тофаларский будут под круглосуточным присмотром госинспекторов в области охраны окружающей среды, — уточнили в «Заповедном Прибайкалье».
Напомним, что рубка или повреждение деревьев строго запрещены! Нарушителям грозит уголовная ответственность и штраф. Желающие забрать елку (даже небольшую) отдадут минимум семь тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что туристы должны заплатить 84 рубля за посещение горы Мамай. При этом жители Бурятии могут приехать в природный парк бесплатно.