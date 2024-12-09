Врачи предупредили свердловчан о подарках, опасных для детей

Свердловские врачи в преддверии новогодних праздников составили список подарков, которые могут быть опасны для детей. Перечень подготовили сотрудники Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга.
Так, одними из самых опасных подарков являются сноуборды, горные лыжи, тюбинги и другой подобный инвентарь для зимнего спорта. Например, покупая ребенку снегоход, квадроцикл или другую технику, родители забывают о возрастных ограничениях и необходимости наличия навыков вождения.
— Цена такой беспечности очень высока, ведь ежегодно специалисты учреждений здравоохранения Свердловской области оказывают помощь детям и подросткам с травмами, полученными во время неудачных ралли, — отметили в департаменте информационной политики региона.
По словам замглавврача по хирургии ДГКБ № 9 Араика Петросяна, за период новогодних праздников в 2024 году в приемное отделение больницы обратились 688 детей с травмами. Среди пострадавших 16% пациентов были в тяжелом и среднетяжелом состоянии.
Второе место в списке потенциально опасных подарков заняли наборы для химических экспериментов и магнитные конструкторы. Иногда дети, играющие с такими презентами, проглатывают детали или вдыхают опасные реагенты, что приводит к ожогам, аллергиям, перитонитам и другим повреждениям.
— Два и более магнита, попадая в петли кишечника, притягиваются друг к другу, вызывая перфорацию стенок и провоцируя опасное осложнение — перитонит, — пояснил детский хирург высшей квалификационной категории отделения неотложной хирургии ДГКБ № 9 Андрей Чукреев.
Третье место в списке опасных подарков медики отдали пиротехнике — такие товары могут привести не только к травмам, но и пожарам. Покупая петарды или фейерверки, важно убедиться, что изделия являются качественными и прошли сертификационную проверку, то есть имеют знак «РСТ». Отдельно отмечается, что дети не должны пользоваться пиротехникой самостоятельно.
— Любое воспламеняющееся изделие в руках ребенка — это опасность. Такие подарки могут стать причиной травм, ожогов и других несчастных случаев. Поэтому важно соблюдать правила безопасности при хранении и обращении с ними, — заявил заведующий ожоговым отделением ДГКБ № 9 Павел Салистый.