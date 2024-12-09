Врачи предупредили свердловчан о подарках, опасных для детей

Третье место в списке опасных подарков медики отдали пиротехнике — такие товары могут привести не только к травмам, но и пожарам. Покупая петарды или фейерверки, важно убедиться, что изделия являются качественными и прошли сертификационную проверку, то есть имеют знак «РСТ». Отдельно отмечается, что дети не должны пользоваться пиротехникой самостоятельно.