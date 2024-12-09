В 8 районах Воронежской области пройдут кратковременные отключения света

Во время запланированных отключений света специалисты, в частности, проводят замену проводов и опор, расчистку трасс, техническое обслуживание трансформаторных подстанций, а также оборудуют новые линии электропередачи. Под отключения попадают как дома в районных центрах, так и небольшие поселения. Ознакомиться с подробным графиком можно по ссылке.