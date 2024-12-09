В 8 районах Воронежской области пройдут кратковременные отключения света

На текущей рабочей неделе — с 9 по 13 декабря включительно — запланированы кратковременные отключения электроснабжения в населенных пунктах на территории восьми районов Воронежской области. Ограничивать подачу энергии будут в светлое время суток в следующих муниципальных районах:
- Аннинский;
- Верхнехавский;
- Воробьевский;
- Ольховатский;
- Петропавловский;
- Репьевский;
- Терновский;
- Хохольский.
Во время запланированных отключений света специалисты, в частности, проводят замену проводов и опор, расчистку трасс, техническое обслуживание трансформаторных подстанций, а также оборудуют новые линии электропередачи. Под отключения попадают как дома в районных центрах, так и небольшие поселения. Ознакомиться с подробным графиком можно по ссылке.
Ранее РИА «Воронеж» опубликовало полный сводный график отключений электроэнергии в Воронежской области в декабре 2024 года.
Кроме того, сообщалось, что 10, 11 и 12 декабря в регионе запланированы кратковременные отключения телерадиовещания.