«Вместо отца и матери»: Как после смерти родителей 18-летний ростовчанин забрал из детдома братьев и сестру

В прошлом году мы рассказали про 18-летнего парня, который мечтал забрать из детского дома своих братьев и сестру. Отец и мать детей скончались с разницей в год, а ребят определили в соцучреждение. Но мир оказался не без добрых людей. Рассказываем о том, удалось ли воссоединиться семье, и как они живут сейчас.
Неравнодшуные люди помогли приоберсти семье новую удобную мебель Мария ГИЧЕНКО.
«ПАПА НЕ ДВИГАЕТСЯ!».
До девяти лет Виталий Шмыков жил у бабушки в Луганской области. В 2014 году из-за событий на Украине она привезла его в Ростов, к родителям. Хотела, чтобы внук был в безопасности.
К приезду старшего сына в семье уже подрастали два ребенка: Женя и Вероника, а потом родился еще один братик.
Старший брат приучает детей к домашней работе Мария ГИЧЕНКО.
Пока мама работала на заводе и в магазине, одиннадцатилетний сын ходил за покупками, готовил еду, гулял с младшими во дворе, водил их в детский сад. Позже помогал с уроками и ходил на родительские собрания. Учителя привыкли обсуждать успеваемость ребят и другие школьные вопросы со старшим братом.
В 2021-м из-за серьезных проблем со здоровьем в больнице умерла мама. А в 2022-м году скоропостижно скончался и отец. Это случилось 11 ноября — на следующий день после того, как Виталию исполнилось 18 лет. Отец попросил сына купить морковный сок, а когда парень вернулся из магазина, ему навстречу бросились встревоженные дети: «Папа не двигается!». Оторвался тромб…
Новый год дети будут встречать вместе из архива героя публикации.
«РОСТОВСКАЯ» БАБУШКА ВОСПИТЫВАТЬ ОТКАЗАЛАСЬ.
Поначалу Виталий не думал становиться опекуном. Хотел отслужить в армии, заключить контракт и начать военную карьеру. Но «ростовская» бабушка детей сказала, что не сможет как следует позаботиться о внуках в силу возраста и слабого здоровья. Ребят определили в социальное учреждение. Тогда старший брат решил вернуть детей домой и заботиться о них самостоятельно.
Молодой человек изучил нормативные акты и понял, что по закону имеет право стать опекуном для 11-летнего Евгения, 10-летней Вероники и семилетнего Олега. Заручившись поддержкой юриста, он выполнил все положенные формальности и получил временную опеку.
Пока собирал документы для постоянной, сестра и братья оставались в детдоме. Однако Виталий часто с ними виделся — забирал на выходные, возил в гости к бабушке, а еще на интерактивный выставки, в парки и кинотеатр.
Виталий водит сестру и брата в кинотеатры из архива героя публикации.
НОВЫЙ ГОД ВЧЕТВЕРОМ.
Новый, 2023-й, год дети впервые встретили без родителей — вчетвером. Но праздник получился по-семейному теплым — с елкой, угощениями и подарками. Об этом позаботились жильцы дома и родители учеников лицея № 20, в котором учатся ребята.
Ростовчане даже собрали деньги на ремонт квартиры детей и приобрели новую мебель. Выбирали таким образом, чтобы у каждого была своя зона — кровать-чердак, под которой есть место для письменного стола. Когда жилье было готово Виталий получил постоянную опеку и забрал родных людей домой.
Совместные вылазки в развлекательные центры дарят детям яркие впечатления из архива героя публикации.
МУДРЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ.
— Сейчас я прохожу практику в колледже по своей будущей профессии — электромонтер контактной сети и тяговой подстанции, — рассказал «КП-Ростов-на-Дону» Виталий Шмыков. — А еще заканчиваю автошколу и надеюсь в ближайшем будущем получить водительские права. Дети учатся и посещают кружки. Женя — в седьмом классе, Вероника — в шестом, Олег — в третьем.
Молодой человек приучает детей к самостоятельности. Он хочет, чтобы в будущем каждый из них умел делать всю домашнюю работу: готовить, убирать, стирать, гладить… За трудолюбие и хорошее поведение — обязательно поощряет. Например, когда сестра подтянула школьные предметы — купил ей хороший фен.
Летом дети побывали в оздоровительном лагере, а Виталий устроился работать на склад. Ведь ему надо думать не только о своем будущем, но и о будущем троих своих близких людей.
Виталий готов заботиться о детях, как минимум, до совершеннолетия каждого из них. Мария ГИЧЕНКО.