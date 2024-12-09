«Вместо отца и матери»: Как после смерти родителей 18-летний ростовчанин забрал из детдома братьев и сестру

В прошлом году мы рассказали про 18-летнего парня, который мечтал забрать из детского дома своих братьев и сестру. Отец и мать детей скончались с разницей в год, а ребят определили в соцучреждение. Но мир оказался не без добрых людей. Рассказываем о том, удалось ли воссоединиться семье, и как они живут сейчас.