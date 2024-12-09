«Белтехосмотр» перечислил адреса, где можно получить международный сертификат техосмотра в Беларуси

«Белтехосмотр» назвал адреса получения международного сертификата технического осмотра в Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте организации.
В сообщении сказано, что данная административная процедура проводится только на станциях диагностики, которые аккредитованы в качестве инспекционного органа в Национальной системе аккредитации Беларуси. Речь идет станцию № 210 по улице Социалистической, 26/13 в Минске, № 235 по улице Обухова, 28 в Гродно.
Также называются станция № 152 по улице Гоголя, 181 в Бобруйске, № 241 по улице Трудовая, 3 в Ляховичах, № 200 по улице 2-я Заводская, 4А в Бресте, № 167 по улице 6-я Суражская, 9А в Витебске, а также № 252 по улице Кулибина, 31 в Могилеве.
В организации обратили внимание на то, что для получения международного сертификата ТО нужно предоставить документы, которые указаны в Положении о порядке получения международного сертификата техосмотра, утвержденного постановлением № 175 белорусского правительства. Указаны заявление, свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), документ, который подтверждает внесение платы.
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