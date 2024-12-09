«Белтехосмотр» перечислил адреса, где можно получить международный сертификат техосмотра в Беларуси

Также называются станция № 152 по улице Гоголя, 181 в Бобруйске, № 241 по улице Трудовая, 3 в Ляховичах, № 200 по улице 2-я Заводская, 4А в Бресте, № 167 по улице 6-я Суражская, 9А в Витебске, а также № 252 по улице Кулибина, 31 в Могилеве.