Итальянцы сняли фильм о дальневосточных кошках

Несмотря на ожидания, встретить тигра или леопарда в дикой природе не удалось. Как отметила заместитель директора нацпарка «Земля леопарда» Мария Окулова, такие встречи — крайне редкое явление, а в случае с тигром могут быть даже опасными. Зато итальянцы увидели следы леопардов, исследовали записи с фотоловушек и смогли ближе познакомиться с хищниками в Приморском сафари-парке, где животные обитают в условиях, максимально приближенных к естественным.