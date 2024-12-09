Итальянцы сняли фильм о дальневосточных кошках

Как рассказали в ФГБУ «Земля леопарда», инициатором создания документального фильма выступил Институт Евразийских Исследований имени Франко Фраттини. Проект реализуется при поддержке российских организаций, таких как Центр «Амурский тигр» и АНО «Дальневосточные леопарды». Итальянская команда проложила маршрут через Хабаровск, Приморский край и знаковые природные территории — от национального парка «Бикин» до знаменитой «Земли леопарда».
Несмотря на ожидания, встретить тигра или леопарда в дикой природе не удалось. Как отметила заместитель директора нацпарка «Земля леопарда» Мария Окулова, такие встречи — крайне редкое явление, а в случае с тигром могут быть даже опасными. Зато итальянцы увидели следы леопардов, исследовали записи с фотоловушек и смогли ближе познакомиться с хищниками в Приморском сафари-парке, где животные обитают в условиях, максимально приближенных к естественным.
Для европейских гостей было важно увидеть величественных дальневосточных кошек вживую. Даже такая встреча в сафари-парке оставила итальянских журналистов под огромным впечатлением.
Помимо съемок природы, гости познакомились с работой экологов, борющихся с браконьерством, пожарами и развивающих экологический туризм. «Эти животные — индикаторы состояния экосистемы. За их защитой стоит колоссальная работа по сохранению лесов и дикой природы», — отметил директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Итальянская команда также осталась, поражена масштабами российских природных территорий. Они посетили национальный парк «Бикин», заповедники «Кедровая падь» и Дальневосточный морской, а также запечатлели виды Владивостока, Хабаровска и небольших поселков. Кстати, если в Хабаровск журналисты прилетели, то до Владивостока они добирались на поезде «Россия» из Лучегорска. Получается, что они проехали часть знаменитой Транссибирской магистрали.
Хотя съемочная группа состояла из деловых и сосредоточенных профессионалов, по словам Окуловой, итальянцы не скрывали эмоций при встрече с редкими животными. Пейзажи, рассказы экспертов и погружение в местную культуру произвели на них неизгладимое впечатление.
Созданный фильм планируется выпустить весной 2025 года на одном из ведущих телеканалов Италии. Он расскажет о достижениях россиян в области охраны природы.