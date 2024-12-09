Янтарные игрушки из Калининграда украсили новогоднюю елку в Кирове

В Кирове открылся всероссийский фестиваль елок, на нем представлены новогодние игрушки из Калининградской области. Это янтарные снежинки, звезды, ключики. На улицах Кирова сейчас — более ста новогодних деревьев, украшенных подарками из разных городов и регионов России.