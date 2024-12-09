Янтарные игрушки из Калининграда украсили новогоднюю елку в Кирове

В Кирове открылся всероссийский фестиваль елок, на нем представлены новогодние игрушки из Калининградской области. Это янтарные снежинки, звезды, ключики. На улицах Кирова сейчас — более ста новогодних деревьев, украшенных подарками из разных городов и регионов России.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, изделия калининградских янтарщиков также участвуют еще в одном всероссийском проекте — «Елки России». Янтарные яблоки, ключи, снежинки, собранные из солнечного камня изображения птиц и растений предоставили мастера из Союза ремесленников Янтарного края и мануфактура Емельяновых.
Год назад большая янтарная снежинка украшала главную ель на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ.