Главное за неделю: новый титул Бейонсе, трибьют-альбом Долиной и «Вечерний Звук»

Пусть конец XXI века еще не близок, американское издание Billboard уже определило величайшую поп-звезду столетия: ею стала Бейонсе. На второе место журнал поместил Тейлор Свифт, у которой, по словам редакции, пока еще недостаточно опыта в музыкальном шоу-бизнесе. Но ничего, времени до окончательного подведения итогов полно, так что все может измениться.