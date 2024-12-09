Главное за неделю: новый титул Бейонсе, трибьют-альбом Долиной и «Вечерний Звук»

Праздничная атмосфера потихоньку захватывает мир. Несмотря на то что в это время все резко начинают переслушивать старые хиты, артисты все равно продолжают активно радовать нас новинками. О самых важных объявлениях, долгожданных релизах и новых рекордах читайте в нашем новом еженедельном дайджесте.
Новости недели Billboard назвал Бейонсе величайшей поп-звездой XXI века.
Пусть конец XXI века еще не близок, американское издание Billboard уже определило величайшую поп-звезду столетия: ею стала Бейонсе. На второе место журнал поместил Тейлор Свифт, у которой, по словам редакции, пока еще недостаточно опыта в музыкальном шоу-бизнесе. Но ничего, времени до окончательного подведения итогов полно, так что все может измениться.
Выйдет трибьют Ларисе Долиной с ANNA ASTI, Мари Краймбрери, JONY и другими.
В следующем году Лариса Долина отметит свое 70-летие. В честь праздника певица выпустит трибьют-альбом, в котором ее песни исполнят Маша Шейх, Наталья Подольская, ANNA ASTI, Мари Краймбрери, Gayazov$ Brother$, Артем Качер, JONY, Севиль из группы Artik & Asti и другие. Когда мы сможем услышать любимые хиты в новом звучании, пока еще неизвестно.
Розэ из BLACKPINK выпустила дебютный сольный альбом rosie Розе из BLACKPINK.
The Chosunilbo JNS/Getty Images.
Розэ первой из южнокорейского герлз-бэнда BLACKPINK представила сольную пластинку под названием rosie, состоящую из 12 треков. В новом лонгплее певица откровенно рассказала о любовных неудачах и личных переживаниях. В альбом также вошел ранее выпущенный фит с Бруно Марсом «APT.», который не собирается уходить из чартов.
Книга Тейлор Свифт стала самой успешной в США в 2024 году.
Тейлор Свифт теперь еще и книжный рынок покоряет. Воспоминания певицы о ее туре The Eras Tour были признаны самым успешным изданием года в США. За первые выходные с начала продаж было куплено 814 тысяч копий книги. По результатам произведение Свифт обходят только мемуары Барака Обамы, выпущенные в 2020 году.
Музыка из «Щелкунчика» заменит школьные звонки в декабре.
Для полного погружения в атмосферу зимних праздников в российских школах на протяжении декабря будут включать мелодии из «Щелкунчика» Петра Ильича Чайковского вместо звонков. Таким образом дети и подростки познакомятся с творчеством великого классика. Кто знает, может, и учиться под такое музыкальное сопровождение лучше начнут.
«Ленинград», «5УТРА», Ваня Дмитриенко и другие выступили на «Вечернем Звуке».
HiFi-стриминг Звук красиво завершил этот год презентацией новых песен «Вечерний Звук — 2024. Итоги». Концерт состоялся 5 декабря в новом пространстве TAU. В этот раз зрителей радовали свежими релизами и любимыми хитами группа «Ленинград», Лолита, NEMIGA, Ваня Дмитриенко, Карина Нигай, Хабиб, A"Studio, Татьяна Куртукова, ансамбль «Золотое кольцо» (Надежда Кадышева и Григорий Кадышев) и другие артисты.
Релиз недели.
Boulevard Depo — ФУТУРОАРХАИКА.
Boulevard Depo.
Соцсети Boulevard Depo.
Рэпер Артем Кулик, известный под псевдонимом Boulevard Depo, без лишней шумихи выпустил полноформатный альбом «ФУТУРОАРХАИКА», в котором впервые выступил в качестве саунд-продюсера. Лонгплей, состоящий из 15 треков, выгоняет слушателей из зоны комфорта и погружает в поток размышлений. И это ощущается очень свежо на фоне популярных песен про богатство и успех.
В этот раз исполнитель смело прошелся по современности, смешивая ее с прошлым. В альбоме чувствуется тяжелая осмысленность, которую дополняют вставки из речи филолога Дмитрия Лихачева, стихотворения поэта-футуриста Алексея Крученых и много других отсылок.
Релиз стоит послушать тем, кто любит увязнуть в строчках песен в поисках глубокого смысла.
Материал недели «Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за ноябрь 2024 года.
О том, как Кендрик Ламар ворвался в ноябрь с новым альбомом и какие песни вновь стали популярны благодаря трендам, читайте в нашей новой аналитической статье. В материале вы также узнаете о главных треках ушедшего месяца и перспективных артистах, композиции которых привнесут в ваш плейлист новые краски.
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