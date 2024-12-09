В возрасте 88 лет скончался Дикки Рок, игравший в группе Miami Showband

После ухода из коллектива Рок долгое время выступал сольно. Его последнее шоу состоялось в 2021-м: по словам музыканта, он решил прекратить концерты из-за проблем со слухом. В 2022-м умерла его супруга Джуди: в браке с ней артист прожил больше 60 лет, напоминает Dublin Live.