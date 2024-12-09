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В Перми выплатили вторую премию за информацию о незаконных граффити

Житель краевого центра получил 15 тыс. руб. за помощь в фиксации и предоставлении данных о нарушителе, который разрисовал релейный шкаф около железнодорожных путей на перегоне Пермь II — Бахаревка.

Источник: Коммерсантъ

Заявитель стал вторым жителем города, получившим такое вознаграждение.

По данным мэрии, с начала 2024 года в Перми зарегистрировано 15,6 тыс. случаев нанесения незаконных граффити. Все балансодержатели получили требования о ликвидации этих граффити, и более 90% нарушений уже устранено.

Кроме того, в этом году контрольным департаментом администрации Перми по фактам неустранения графических рисунков составлено 888 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила более 5,8 млн руб.