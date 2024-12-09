В Перми выплатили вторую премию за информацию о незаконных граффити

Заявитель стал вторым жителем города, получившим такое вознаграждение.
По данным мэрии, с начала 2024 года в Перми зарегистрировано 15,6 тыс. случаев нанесения незаконных граффити. Все балансодержатели получили требования о ликвидации этих граффити, и более 90% нарушений уже устранено.
Кроме того, в этом году контрольным департаментом администрации Перми по фактам неустранения графических рисунков составлено 888 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила более 5,8 млн руб.