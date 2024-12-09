Мошенники начали рассылать в Ростовской области ссылки на Telegram Premium

Мошенники начали рассылать жителям Ростовской области сообщения с «подарками» в виде подписки на Telegram Premium. Об этом рассказали в министерстве цифрового развития региона.
Преступники пишут от имени людей из списка контактов своих жертв. Они внезапно и без объяснений присылают ссылки, предлагая перейти якобы на официальный канал. Однако не стоит сразу же кликать на полученную строку с адресом, потому что она может быть фишинговой.
— Если далее ввести данные своего аккаунта, он окажется под угрозой, и злоумышленники получат доступ к логину, паролю и, возможно, коду двухфакторной аутентификации. После этого появится сообщение с поздравлением и запустится таймер активации. Этот трюк — распространенная тактика киберпреступников, — разъяснили в минцифры Ростовской области.
При получении сообщения с подпиской нужно сначала внимательно изучить ссылку. Она может быть с ошибками или находиться сверху ссылки на фишинговую страницу, которая обычно выглядит в точности как вход в Telegram в браузере. Также принадлежность к мошенникам выдает подозрительный URL-адрес, содержащий дополнительные элементы вместо стандартного t.me/.