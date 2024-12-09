Мошенники начали рассылать в Ростовской области ссылки на Telegram Premium

При получении сообщения с подпиской нужно сначала внимательно изучить ссылку. Она может быть с ошибками или находиться сверху ссылки на фишинговую страницу, которая обычно выглядит в точности как вход в Telegram в браузере. Также принадлежность к мошенникам выдает подозрительный URL-адрес, содержащий дополнительные элементы вместо стандартного t.me/.