Самые «нищие пенсионеры»: в Молдове судьям увеличат пенсии, сделав их сопоставимыми с нынешними колоссально высокими зарплатами

Правительство планирует пересмотреть пенсионную формулу для судей КС! Теперь их пенсии будут составлять от 55% до 80% от получаемой ими зарплаты.
Соответствующее решение должно быть рассмотрено на следующем заседании правительства.
Согласно документу, судьи Конституционного суда, достигшие 50 лет и имеющие трудовой стаж не менее 20 лет, в том числе, и в качестве судьи КС не менее одного мандата, могут рассчитывать на пенсию в размере 55% от своей ежемесячной зарплаты. Если стаж работы больше 20 лет, то плюс 3% за каждый дополнительно отработанный год, но суммарно не более 80%.
Напомним, в этом году зарплаты судей КС были повышены. Ежемесячный оклад председателя Конституционного суда составляет 122 тыс. леев, обычного судьи — 111 тыс. леев в месяц.