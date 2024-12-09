Самые «нищие пенсионеры»: в Молдове судьям увеличат пенсии, сделав их сопоставимыми с нынешними колоссально высокими зарплатами

Согласно документу, судьи Конституционного суда, достигшие 50 лет и имеющие трудовой стаж не менее 20 лет, в том числе, и в качестве судьи КС не менее одного мандата, могут рассчитывать на пенсию в размере 55% от своей ежемесячной зарплаты. Если стаж работы больше 20 лет, то плюс 3% за каждый дополнительно отработанный год, но суммарно не более 80%.