Два человека заболели гриппом и 19 тысяч — ОРВИ в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря 2024, ОРВИ заболели 19 043 человек, среди них 11 928 — дети. Если сравнивать с показателями, которые опубликовали неделей ранее, то количество заболевших немного снизилось (с 25 ноября по 1 декабря — 19 239 человек). Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.