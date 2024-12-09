Два человека заболели гриппом и 19 тысяч — ОРВИ в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю, со 2 по 8 декабря 2024, ОРВИ заболели 19 043 человек, среди них 11 928 — дети. Если сравнивать с показателями, которые опубликовали неделей ранее, то количество заболевших немного снизилось (с 25 ноября по 1 декабря — 19 239 человек). Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.
Помимо этого подтвердили 900 новых случаев COVID-19 (с начала пандемии всего в регионе — 403 087 случаев). Два сибиряка подхватили грипп. Важно, что данные показатели находятся ниже эпидемиологического порога.
— В рамках подготовки к эпидсезону вакцинацию против гриппа прошли 1 230 523 жителя области, в том числе 397 082 ребенка, — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Врачи напоминают о простых, но эффективных мерах профилактики: лучше избегать массового скопления людей, мыть руки, проветривать дом или рабочий кабинет и вести здоровый образ жизни. При первых симптомах следует обратиться за медицинской помощью, самолечение недопустимо.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что врачи из Иркутска спасли ребенка с урологической патологией.