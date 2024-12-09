В Пермском крае пенсионерка отсудила у соседа 30 тысяч за курение

Мужчина выходил курить на свой балкон, но едкий запах сигарет распространялся и на соседей. Так, пенсионерка не могла открывать окна в своей квартире из-за неприятного запаха. Всякий раз, когда она пыталась впустить в жилое помещение свежий воздух, вместе с ним в комнаты проникал табачный дым.