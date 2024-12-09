В Пермском крае пенсионерка отсудила у соседа 30 тысяч за курение

Жительница Добрянки подала в суд на курящего соседа. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Мужчина выходил курить на свой балкон, но едкий запах сигарет распространялся и на соседей. Так, пенсионерка не могла открывать окна в своей квартире из-за неприятного запаха. Всякий раз, когда она пыталась впустить в жилое помещение свежий воздух, вместе с ним в комнаты проникал табачный дым.
«Страдающая бронхиальной астмой гражданка была вынуждена принимать лекарственные средства, чтобы унять приступы кашля. Устав мириться с таким положением дел, она обратилась в суд с иском к курильщику и потребовала от него возместить моральные страдания, нанесенные вредной привычкой», — уточнили судебные приставы.
Суд встал на сторону пермячки и взыскал с мужчины 30 тысяч рублей. Но он не спешил выплачивать долг. Тогда у гражданина арестовали счета в банке, наложили взыскание на заработную плату, а также ограничили в праве покидать Россию.
Кроме того, прикамцу был вынесен исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. Понимая, что дальнейшее уклонение от выплаты компенсации лишь усугубит его правовое положение, мужчина расплатился с долгами.