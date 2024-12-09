Самый дорогой автомобиль продают за 56 миллионов рублей в Новосибирске

Ранее Om1.Новосибирск сообщал, что самым дорогим автомобилем, приобретенным в городе, стал Porsche 911, стоимость которого составила 79 миллионов рублей. Тем не менее, существует множество других дорогостоящих автомобилей, которые пока не нашли своих владельцев.