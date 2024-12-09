Самый дорогой автомобиль продают за 56 миллионов рублей в Новосибирске

В мире роскошных автомобилей Новосибирска выделяются модели, которые привлекают внимание не только своим дизайном, но и внушительной ценой. Корреспондент Om1.Новосибирск провел исследование предложений по продаже автомобилей на популярном интернет-портале «Дром» и составил список самых дорогих машин, представленных в городе.
Ранее Om1.Новосибирск сообщал, что самым дорогим автомобилем, приобретенным в городе, стал Porsche 911, стоимость которого составила 79 миллионов рублей. Тем не менее, существует множество других дорогостоящих автомобилей, которые пока не нашли своих владельцев.
На первом месте — белый Rolls-Royce Cullinan 2023 года выпуска с ценой 56 550 000 рублей. Этот автомобиль был куплен новым в Чикаго и доставлен в Россию авиацией. Его статус подчеркивается исключительными характеристиками и репутацией бренда.
Следующий в списке — Mercedes-Benz G-Class 2024 года за 42 000 000 рублей. Черный кузов и красный салон создают эффектный контраст, а пробег составляет всего лишь несколько километров — это настоящая новинка на рынке.
На третьем месте снова Mercedes-Benz G-Class, но уже модели 2023 года с ценой 40 000 000 рублей и пробегом всего 19 111 км. Этот культовый внедорожник продолжает оставаться символом статуса и стиля.
Bentley Continental GT 2021 года также заслуживает внимания с ценой в 35 990 000 рублей при пробеге в 21 900 км. Синий цвет автомобиля добавляет ему элегантности.
Не обошлось без спортивных автомобилей: Porsche Cayenne Coupe (2024) стоит 30 950 000 рублей и предлагает индивидуальное оснащение для истинных ценителей комфорта.
Также представлена модель Porsche Cayenne Coupe (новый автомобиль) за более доступные 26 950 000 рублей с серым светло-серым неметаллик кузовом (Crayon), стандартным кожаным салоном черного цвета, а также комфортными сиденьями спереди с электрической регулировкой.
BMW XM (2023 год) представлен официальным дилером BMW в Новосибирске по цене в 28 485 000 рублей. Черный цвет кузова и пробег всего лишь 871 км делают эту модель привлекательной для любителей премиум-класса.
Lexus LX600 (2024) также занимает свое место в этом списке за 28 500 000 рублей, предлагая рыжий кожаный салон и высокую степень комфорта.
В завершение списка находится Land Rover Range Rover (2023) за цену в 27 500 000 рублей с пробегом в три тысячи восемьсот километров.
Cadillac Escalade (2023) обойдётся за впечатляющие 27 999 000 рублей, предлагая множество современных опций для комфортной поездки.