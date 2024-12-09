Стал известен топ желаний от новосибирцев к Деду Морозу

Каждый год дети обращаются к Деду Морозу с просьбами о подарках на Новый год. Издание Atas.info связалось с представительством зимнего волшебника, чтобы узнать, что именно желают получить дети из Новосибирской области. Всего 532 ребенка из этого региона отправили письма с пожеланиями. Среди желаемых подарков значатся как современные гаджеты, так и обычные игрушки; некоторые дети даже загадывают такие вещи, как машина, питомцы, косметика и украшения. Однако чаще всего дети просят маски животных и аксессуары для создания образа квадробера.