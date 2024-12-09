Александр Зырянов обвиняется в получении взяток на 15 млн в Новосибирске

Общая сумма взяток, полученных главой Корпорации развития Новосибирской области Александром Зыряновым, превысила 15 миллионов рублей. Об этом 9 декабря сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в регионе Алексей Тивяков в пресс-центре ТАСС.
Уголовное дело в отношении Александра Зырянова было возбуждено летом 2024 года. В ходе расследования было установлено, что предприниматели оплачивали проведение кинофестиваля и публикации в СМИ о Зырянове с целью повышения его имиджа. Следствие полагает, что эти действия были вознаграждением за заключение договоров подряда на сумму более 64 миллионов рублей. Стороны заключали сделки в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур.
«Следственными органами продолжается расследование уголовного дела, в ходе которого установлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого», — рассказал Тивяков.
По словам представителя прокуратуры, количество эпизодов получения взяток увеличилось до четырех. Во всех случаях схема получения взяток была идентичной: участие одного и того же посредника и аналогичные договоренности между Зыряновым и взяткодателями.
«Схема преступлений не менялась, средства передавались через посредника. Сам обвиняемый свою вину по-прежнему не признает», — добавил Тивяков.
Александр Зырянов начал свою работу в структуре Агентства инвестиционного развития (АИР, впоследствии переименованного в Корпорацию развития региона) в декабре 2014 года. В апреле 2017 года он был назначен исполняющим обязанности генерального директора, а позже возглавил организацию.
На данный момент следственные органы продолжают расследование, уточняя детали всех эпизодов и роль каждого участника в предполагаемых преступлениях. Судебное разбирательство продолжается, и обвинение намерено представить дополнительные доказательства вины Александра Зырянова.
В региональной прокуратуре подчеркнули, что контроль за ходом расследования уголовного дела продолжается, а выявление коррупционных схем остается одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов.
Следствие пока не раскрыло имена предпринимателей и других лиц, причастных к передаче взяток, однако отмечается, что процессуальные действия ведутся в рамках закона.