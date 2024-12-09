Александр Зырянов обвиняется в получении взяток на 15 млн в Новосибирске

Уголовное дело в отношении Александра Зырянова было возбуждено летом 2024 года. В ходе расследования было установлено, что предприниматели оплачивали проведение кинофестиваля и публикации в СМИ о Зырянове с целью повышения его имиджа. Следствие полагает, что эти действия были вознаграждением за заключение договоров подряда на сумму более 64 миллионов рублей. Стороны заключали сделки в приоритетном порядке и в обход конкурсных процедур.