12 омских IT-компаний освобождены от уплаты налога на прибыль

По итогам девяти месяцев текущего года 12 IT-компаний Омской области получили налоговые преференции в виде нулевой ставки по налогу на прибыль. Эта мера поддержки направлена на развитие IT-сферы и сохранится в 2025 году. Нулевая ставка продолжит действовать для регионального бюджета.
Доходы организаций-льготников выросли на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,2 млрд рублей. Прибыль увеличилась на 57% и достигла 230 млн рублей. Благодаря налоговой поддержке компании сэкономили 46 млн рублей, что на 57% больше, чем годом ранее.
С 2025 года российские компании, работающие в сфере информационных технологий, смогут списывать расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов ещё более эффективно. В частности, будет увеличен повышающий коэффициент, который используется для формирования первоначальной стоимости некоторых видов основных средств и нематериальных активов, с 1,5 до 2.
Кроме того, ставка налога на прибыль для федерального бюджета снизится с 8% до 5%, что также даст компаниям дополнительные возможности для развития.