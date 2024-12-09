12 омских IT-компаний освобождены от уплаты налога на прибыль

С 2025 года российские компании, работающие в сфере информационных технологий, смогут списывать расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов ещё более эффективно. В частности, будет увеличен повышающий коэффициент, который используется для формирования первоначальной стоимости некоторых видов основных средств и нематериальных активов, с 1,5 до 2.