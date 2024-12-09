МАРТ Беларуси сказал, что делать при разнице стоимости товара на ценнике и кассе

В сообщении сказано, что в одном из минских гипермаркетов стоимость шоколада на ценнике оказалась ниже стоимости, которую назвали на кассе. Отмечается, что изначально кассир отказалась продать товар по указанному ценнику. Но заведующая, пришедшая по просьбе покупателя, акцентировала внимание на том, что шоколад будет продан по стоимости, которая значится на ценнике. Она уточнила, что этикетку с ценой не успели поменять.