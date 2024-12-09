МАРТ Беларуси сказал, что делать при разнице стоимости товара на ценнике и кассе. Подробности озвучили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении сказано, что в одном из минских гипермаркетов стоимость шоколада на ценнике оказалась ниже стоимости, которую назвали на кассе. Отмечается, что изначально кассир отказалась продать товар по указанному ценнику. Но заведующая, пришедшая по просьбе покупателя, акцентировала внимание на том, что шоколад будет продан по стоимости, которая значится на ценнике. Она уточнила, что этикетку с ценой не успели поменять.
Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик отметили, что, согласно закону «О защите прав потребителей», продавец должен довести до покупателей достоверные сведения о стоимости товара, в том числе и на ценнике.
Она подчеркнула, что магазин должен продать товар по указанной на ценнике, более низкой стоимости.
— Если в магазине все же отказываются пойти навстречу, сфотографируйте ценник, а также потребуйте Книгу замечаний и предложений, где зафиксируйте данный факт, — заметила представитель МАРТ.
По ее словам, можно также подать жалобу в ведомство. Она уточнила, что ее рассмотрят и в случае подтверждения нарушения будут приняты соответствующие меры.
Тем временем МАРТ Беларуси сказал, что будет с ценами на икру и мандарины к Новому году.
Кроме того, МАРТ Беларуси оштрафовал крупного импортера из-за завышенных цен на зубную пасту.