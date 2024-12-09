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Дыры на льду и очереди: казанцы жалуются на стадион «Трудовые резервы»

Жителям пришлось ждать длительное время, чтобы попасть на стадион.

Источник: Karl Hörnfeldt/CC0

Жители Казани рассказали о трудностях на стадионе «Трудовые резервы». Желающих попасть на каток в выходные было так много, что на входе образовались огромные очереди.

В соцсетях горожане сообщают, что в очереди пришлось отстоять даже тем, кто был со своим инвентарём. Отмечается, что в давке чуть не затолкали нескольких посетительниц. Другие говорили, что после ожидания в очереди они наткнулись на закрытую кассу. Кроме того некоторые жаловались на плохое состояние льда — он оказался треснувшим, и в некоторых местах на поверхности появились дыры.

Отметим, ранее в соцсетях появлялись видео опасных развлечений молодёжи. Подростки, катаясь на коньках, прыгали через лежащих на льду товарищей.