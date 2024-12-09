Дыры на льду и очереди: казанцы жалуются на стадион «Трудовые резервы»

В соцсетях горожане сообщают, что в очереди пришлось отстоять даже тем, кто был со своим инвентарём. Отмечается, что в давке чуть не затолкали нескольких посетительниц. Другие говорили, что после ожидания в очереди они наткнулись на закрытую кассу. Кроме того некоторые жаловались на плохое состояние льда — он оказался треснувшим, и в некоторых местах на поверхности появились дыры.