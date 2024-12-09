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В Башкирии зафиксирован аномальный мороз

В деревне Хамитово Абзелиловского района прошедшей ночью зафиксирован аномальный мороз — термометры показали −35°C. Об этом «Башинформу» сообщил собственный источник.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 71% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: Башинформ

Аномальное понижение температуры также наблюдается и в других уголках Башкирии. В Белокатайском районе столбик термометра остановился на отметке −28°C, а в селе Тукан Белорецкого района зафиксировали −26°C.

Напомним, завтра, 10 декабря, в Башкирии ожидается снег, днем местами до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью похолодает до −7, −12°, по юго-востоку до −17°, днем воздух прогреется до −3, −5°.