В Башкирии зафиксирован аномальный мороз

Напомним, завтра, 10 декабря, в Башкирии ожидается снег, днем местами до умеренного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью похолодает до −7, −12°, по юго-востоку до −17°, днем воздух прогреется до −3, −5°.