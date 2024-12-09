Первый в России памятник художнику Перову открыли в Арзамасе

«Перов стал прославленным художником, академиком живописи, входил в число передвижников. Но нельзя забывать, что именно Арзамас был “колыбелью” его творчества».
Именно здесь, в провинциальной школе живописи, Перов получил свое первое профессиональное образование под руководством Александра Ступина, который разглядел в нем талант.
Памятник высотой 2,3 метра изготовлен из бронзы и стал частью программы формирования туристического кода города в рамках нацпроекта о туризме. Александр Щелоков на торжественном мероприятии отметил значимость установки скульптуры, назвав ее «ярким акцентом».
«Более двух лет “подбирались” к результату вместе с нижегородским скульптором Алексеем Щитовым. Искали образ академика, профессора, жанрового живописца. Пришли к зрелому, очень человечному облику и в то же время с привязкой к монументальности и историчности Соборной площади», — подчеркнул мэр.
В свою очередь, Алексей Щитов рассказал о том, как в создании монумента ему помогли исторические материалы о жизни художника.
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