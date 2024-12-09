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Первый в России памятник художнику Перову открыли в Арзамасе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 декабря, ФедералПресс. В Арзамасе на Соборной площади прошла церемония открытия памятника знаменитому живописцу Василию Перову — автору «Охотников на привале», «Птицелова» и других известных картин. Значимое событие было приурочено к 190-летию со дня рождения художника. В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Арзамаса Александр Щелоков и автор монумента, скульптор Алексей Щитов.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Перов стал прославленным художником, академиком живописи, входил в число передвижников. Но нельзя забывать, что именно Арзамас был “колыбелью” его творчества».

отметил Глеб Никитин

Именно здесь, в провинциальной школе живописи, Перов получил свое первое профессиональное образование под руководством Александра Ступина, который разглядел в нем талант.

Памятник высотой 2,3 метра изготовлен из бронзы и стал частью программы формирования туристического кода города в рамках нацпроекта о туризме. Александр Щелоков на торжественном мероприятии отметил значимость установки скульптуры, назвав ее «ярким акцентом».

«Более двух лет “подбирались” к результату вместе с нижегородским скульптором Алексеем Щитовым. Искали образ академика, профессора, жанрового живописца. Пришли к зрелому, очень человечному облику и в то же время с привязкой к монументальности и историчности Соборной площади», — подчеркнул мэр.

В свою очередь, Алексей Щитов рассказал о том, как в создании монумента ему помогли исторические материалы о жизни художника.

Советуем прочитать материал «ФедералПресс» о том, чем туристов может удивить город золотых куполов, художников и писателей — Арзамас.

монументы