Первый в России памятник художнику Перову открыли в Арзамасе

«Более двух лет “подбирались” к результату вместе с нижегородским скульптором Алексеем Щитовым. Искали образ академика, профессора, жанрового живописца. Пришли к зрелому, очень человечному облику и в то же время с привязкой к монументальности и историчности Соборной площади», — подчеркнул мэр.