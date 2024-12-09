Погода в Ростове-на-Дону на неделю 9 — 13 декабря: От −1 до +6, снег, дождь, гололедица и сильный ветер

В среду местами ожидается слабый и умеренный мокрый снег и дождь. В отдельных районах осядет туман, ночью по северу области возможен гололед, а на дорогах — гололедица. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +5, а по северу региона до −2, днем будет также от 0 до +5, зато по югу потеплеет до +8 градусов.