Погода в Ростове-на-Дону на неделю 9 — 13 декабря: От −1 до +6, снег, дождь, гололедица и сильный ветер

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 9 — 13 декабря будет переменчивой: от ночных заморозков до +6 градусов днем, а по области перепады будут еще более резкими. Но из-за порывистого ветра плюсовые температуры будут ощущаться как мороз. А к пятнице синоптики обещают похолодание. Подробный прогноз по дням на рабочую неделю узнали в Ростовском гидрометцентре.
В Ростове-на-Дону в понедельник, 9 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Синоптики прогнозируют слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром туман, гололед, а на дорогах гололедица. Ветер будет дуть восточный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха утром +1, днем +2 — +4 градуса.
Синоптики прогнозируют перепады от −6 до +8 градусов. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Во вторник, 10 декабря, также будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно обойдется без осадков, днем возможен дождь. Восточный и юго-восточный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов, а днем +3 — +5.
В среду, 11 декабря, по прогнозу синоптиков, дождь, временами туман. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +3 — +5 градусов, а днем +4 — +6.
В четверг, 12 декабря, будет пасмурно, днем и вечером пройдет дождь. Ветер западного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +4 — +5 градусов в ночные часы и +3 днем.
В пятницу, 13 декабря, синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем и в ночь на субботу возможен дождь. Западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут −1 — +1, а днем −1 — −2 градуса, к субботе похолодает до −4 ночью и −5 днем.
Будет дуть сильный ветер. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
В Ростовской области в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах осядет туман, вероятен гололед и сильный ветер 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от −2 до +3, по югу региона — до +5.
Во вторник местами пройдут небольшие, а днем в отдельных районах умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем по северу региона возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах гололедица. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от −1 до +4 градусов, по северу опустятся до −5, днем также от −1 до +4, по югу потеплеет до +6.
В среду местами ожидается слабый и умеренный мокрый снег и дождь. В отдельных районах осядет туман, ночью по северу области возможен гололед, а на дорогах — гололедица. Юго-восточный с переходом на юго-западный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +5, а по северу региона до −2, днем будет также от 0 до +5, зато по югу потеплеет до +8 градусов.
Ночные заморозки и потепление днем прогнозируют синоптики. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
В четверг на целый день зарядит дождь. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром составит +2 — +6, а к вечеру −2 — +6.
В пятницу будет пасмурно, к вечеру пойдет небольшой снег, к ночи — умеренный. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит −2 — +2 ночью, и −6 — −2 днем.