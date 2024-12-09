Антирекорд по пропуску фур установлен в «Мядининкае»

По сведениям ГПК, с минувшей пятницы очередь грузовиков на въезд в Европейский союз увеличилась более чем на 640 машин.
По состоянию на 10:00 понедельника, 9 декабря, перед всеми сопредельными пунктами пропуска проезда ожидают 3240 большегрузов.
«Сотрудники литовского пункта пропуска “Мядининкай” (“Каменный Лог”) за прошедшие сутки приняли на свою территорию всего 11 грузовиков из 500 возможных, что составляет 2% от нормы», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что контрольные службы пункта «Шальчининкай» («Бенякони») пропустили в Литву только 11% большегрузов от нормы.
Очередь в Польшу на погранпереходе «Кукурыки» («Козловичи») за выходные увеличилась до 1420 фур, за сутки там было оформлено 59% большегрузов от нормы.
В Латвию въезда ожидают более 530 грузовых авто: на переходе «Патерниеки» («Григоровщина») в Латвию смогли попасть лишь 29% машин.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.