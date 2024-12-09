Омичам рассказали о культурной программе к Новому году-2025

В Омске идёт активная подготовка к проведению мероприятий, посвящённых празднованию Нового года. Обо всём, что ожидает горожан уже с этой недели, рассказали на пресс-конференции в городском пресс-центре.
Основной праздничной площадкой станет Омская крепость. Уже в эти дни здесь работают над созданием ледового городка. Как он будет выглядеть, можно будет увидеть уже вечером в четверг, 12 декабря. В этот же день откроется новый экскурсионный маршрут по центру города, рассказала вице-мэр Омска Инна Елецкая.
«По решению мэра Сергея Николаевича Шелеста купили живую ель. Мы сможем увидеть её в полной красе 27 декабря, в день открытия главной городской ёлки, — объяснила Инна Елецкая. — На Омской крепости омичи смогут провести и новогоднюю ночь. Так как 2024 год был объявлен Годом семьи, планируем множество активностей для семей, например, массовое караоке. Поставим видеоэкран, на котором будут транслироваться поздравления президента, губернатора и мэра. Праздник начнётся в 23:30, а с двух часов ночи во все округа Омска от улицы Партизанской поедут автобусы».
Свою работу уже начал традиционный проект «Почта Деда Мороза»: на данный момент письма от маленьких омичей принимают более чем в сорока библиотеках города. Главному зимнему волшебнику уже пришло свыше 800 писем. Уделят в этом году внимание и Снегурочке: в Парке 30-летия ВЛКСМ состоится слёт Снегурочек. Венчать мероприятие будет конкурс красавиц: лучшая Снегурочка получит диадему и кубок.
«С 17 по 29 декабря начнёт свою работу проект “Киноёлка”. Мы организуем его совместно с компанией “Союзмультфильм” и собираемся провести не только в кинотеатрах города, но и на отдалённых территориях, например, в ДК им. В. Е. Часницкого в Крутой горке. Вход для детей — бесплатный, — рассказал Олег Федоренко, директор департамента культуры городской администрации. — Новогоднее представление в Омской крепости пройдёт под девизом “Верь, мечтай, всё сбудется!”. Мы по-новому организовали церемонию открытия ледового городка. Наша гордость — огромная горка: если посмотреть на неё сверху, она имеет пятиугольную форму первой Омской крепости.
Будет очень много интересных локаций. Представление приготовят театр «Студия» Любови Ермолаевой, концертный коллектив «Мелодия», хореографический ансамбль «Иртыш», а также дворцы культуры. Открытие — в 16:00, но уже с 15:00 будут работать интерактивные локации для детей, а также ярмарка и зона горячего питания".
Перекусить можно будет и в новогоднюю ночь: точки с питанием будут работать до трёх часов ночи.
Зимние локации в течение декабря откроются по всему Омску. Уже традиционно оформят площадь у Цирка: там появятся металлическая ёлка с бантом и воздушный шар. Для детей будут работать горки и ледяные чаши.
Масштабную новогоднюю программу организуют и в культурных учреждениях города. Новогодние представления пройдут в 14 театрах и дворцах культуры. Всюду — свои программы: театр «Студия» Любови Ермолаевой покажет спектакли «Бунт Бабы-Яги» и «Пиратский Новый год»; в Малом камерном театре (бывший Лицейский) расскажут новогодние сказки «Летучий корабль» и «Морозко», а в ДК «Железнодорожник» пройдёт представление «Как Ёшкин кот Новый год встречал».
Следить за праздничной программой можно с помощью интерактивной карты Омска — она уже доступна для всех желающих.