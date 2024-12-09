Омичам рассказали о культурной программе к Новому году-2025

«С 17 по 29 декабря начнёт свою работу проект “Киноёлка”. Мы организуем его совместно с компанией “Союзмультфильм” и собираемся провести не только в кинотеатрах города, но и на отдалённых территориях, например, в ДК им. В. Е. Часницкого в Крутой горке. Вход для детей — бесплатный, — рассказал Олег Федоренко, директор департамента культуры городской администрации. — Новогоднее представление в Омской крепости пройдёт под девизом “Верь, мечтай, всё сбудется!”. Мы по-новому организовали церемонию открытия ледового городка. Наша гордость — огромная горка: если посмотреть на неё сверху, она имеет пятиугольную форму первой Омской крепости.