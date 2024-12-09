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Жители Военведа в Ростове временно остались без отопления

Отопление в несколько домов на Военведе в Ростове пообещали вернуть днем 9 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 декабря, жители микрорайона Военвед в Ростове-на-Дону временно остались без отопления из-за дефекта теплотрассы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.

Чиновник уточнил, что дефект проявился около 9:30 утра. После этого проблемы с теплоснабжением коснулись домов, расположенных на Тимошенко, 20, 22, 24, 26, 28 и в переулке Авиамоторном, 26, 28, 28/1, 30.

По словам Серея Орлова, специалисты АО «Тепломмунэнерго» уже ведут ремонт. Завершить работы планируют до 15 часов 9 декабря.

ЖКХ