Жители Военведа в Ростове временно остались без отопления

Чиновник уточнил, что дефект проявился около 9:30 утра. После этого проблемы с теплоснабжением коснулись домов, расположенных на Тимошенко, 20, 22, 24, 26, 28 и в переулке Авиамоторном, 26, 28, 28/1, 30.