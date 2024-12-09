Жители Военведа в Ростове временно остались без отопления

Сегодня, 9 декабря, жители микрорайона Военвед в Ростове-на-Дону временно остались без отопления из-за дефекта теплотрассы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.
Чиновник уточнил, что дефект проявился около 9:30 утра. После этого проблемы с теплоснабжением коснулись домов, расположенных на Тимошенко, 20, 22, 24, 26, 28 и в переулке Авиамоторном, 26, 28, 28/1, 30.
По словам Серея Орлова, специалисты АО «Тепломмунэнерго» уже ведут ремонт. Завершить работы планируют до 15 часов 9 декабря.