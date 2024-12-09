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Традиция, заложенная Иланом Шором, продолжается в Оргееве: 120 жителей получили материальную помощь от примэрии

Оргеевская примэрия продолжает прекрасную традицию, заложенную Иланом Шором в 2015 году, — оказывать материальную помощь малоимущим в преддверии праздников.

Источник: Комсомольская правда

Традиция, заложенная Иланом Шором, продолжается в Оргееве: 120 жителей получили материальную помощь от примэрии.

120 жителей муниципия получили от местных властей пособия в размере от 1000 до 2000 леев.

Помощь была предоставлена в рамках состоявшегося в примэрии мероприятия с участием примара Татьяны Кочу. Она поблагодарила всех присутствующих за постоянную поддержку и заверила, что проекты по улучшению жизни людей продолжатся.

«Сегодня у нас приятный повод для встречи — мы по традиции предоставляем материальную помощь. Надеемся, что эти деньги помогут вам, хотя понимаем, что они не покроют всех ваших потребностей. Оргеевская примэрия всегда рядом со своими жителями и всегда их поддерживает. Помощь нуждающимся была, есть и будет приоритетом нашей команды, потому что люди — это самый важный ресурс страны», — заявила Татьяна Кочу.

На предоставление помощи из резервного фонда Оргеевской примэрии было выделено 130 тысяч леев.