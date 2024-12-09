Традиция, заложенная Иланом Шором, продолжается в Оргееве: 120 жителей получили материальную помощь от примэрии.

«Сегодня у нас приятный повод для встречи — мы по традиции предоставляем материальную помощь. Надеемся, что эти деньги помогут вам, хотя понимаем, что они не покроют всех ваших потребностей. Оргеевская примэрия всегда рядом со своими жителями и всегда их поддерживает. Помощь нуждающимся была, есть и будет приоритетом нашей команды, потому что люди — это самый важный ресурс страны», — заявила Татьяна Кочу.