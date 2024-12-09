Три кандидата выдвинулись на выборы мэра Братского района

Виталий Мухин отказался от участия в выборах главы муниципального образования «Олонки» Боханского района. Получается, что в кампании участвуют два самовыдвиженца — Елена Мещенская и Петр Попов. Каждый из них должен набрать не менее 10 и не более 14 подписей.