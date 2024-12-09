Три кандидата выдвинулись на выборы мэра Братского района

В Иркутской области на выборы, назначенные на 2 февраля 2025, продолжается выдвижение кандидатов. Об этом КП-Иркутск сообщили в избирательной комиссии региона.
— На досрочных выборах мэра Братского района документы о выдвижении представили Елена Романова и Александр Серов, ранее выдвинулся Александр Кузьмин. Все кандидаты идут в порядке самовыдвижения и должны собрать для регистрации не менее 197 подписей и не более 216, — уточнили в пресс-службе комиссии.
Виталий Мухин отказался от участия в выборах главы муниципального образования «Олонки» Боханского района. Получается, что в кампании участвуют два самовыдвиженца — Елена Мещенская и Петр Попов. Каждый из них должен набрать не менее 10 и не более 14 подписей.
Также известно, что в выборах главы Хужирского МО Ольхонского района участвует кандидат от ЛДПР Альберт Сапкин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что охрану хвойных деревьев усилили в Прибайкальском национальном парке.