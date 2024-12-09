Ряд маршрутов наземного транспорта отменят после ввода новых станций метро

Как ранее заявлял директор Минского метрополитена Владимир Сотников, Зеленолужская линия перевозит в сутки до 15 тысяч человек. После открытия новых станций пассажиропоток существенно увеличится в связи с тем, что в зону охвата «Аэродромной» попадет жилищный комплекс «Минск-Мир», где проживают десятки тысяч человек.