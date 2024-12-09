Ряд маршрутов наземного транспорта отменят после ввода новых станций метро

По его информации, с вводом в эксплуатацию станций «зеленой» ветки метро предусмотрен ряд мероприятий, которые коснутся корректировки маршрутной сети белорусской столицы. В частности, будут отменены три дублирующих маршрута, также планируется внести некоторые изменения в действующие маршруты наземного транспорта.
«Кроме того, появится новый маршрут, который будет связывать внутрирайонную сеть “Минск-Мир” с учреждениями здравоохранения и образования», — отметил Супранович, его слова приводил агентство «Минск-Новости».
Зеленолужская линия
Третья (Зеленолужская) линия минского метро была открыта в ноябре 2020 года. На данный момент она состоит из четырех станций — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
В 2024-м ожидается открытие «Аэродромной», а также станций «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец» и электродепо «Слуцкое».
Как ранее заявлял директор Минского метрополитена Владимир Сотников, Зеленолужская линия перевозит в сутки до 15 тысяч человек. После открытия новых станций пассажиропоток существенно увеличится в связи с тем, что в зону охвата «Аэродромной» попадет жилищный комплекс «Минск-Мир», где проживают десятки тысяч человек.