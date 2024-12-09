Воронежцев предупредили об опасности выхода на первый лед

С наступлением зимнего сезона многие рыбаки выходят на еще неокрепший лед для рыбалки. Кроме того, есть и любители погулять по замерзшему воронежскому водохранилищу. Однако большинство людей не в полной мере оценивают безопасность таких выходов на тонкий лед из-за чего возрастает риск несчастных случаев.