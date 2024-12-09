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Воронежцев предупредили об опасности выхода на первый лед

Он является крайне ненадежным.

Источник: АиФ Воронеж

Жителей Воронежа предупредили о недостаточно прочном ледяном покрове водоемов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в понедельник, 9 декабря.

С наступлением зимнего сезона многие рыбаки выходят на еще неокрепший лед для рыбалки. Кроме того, есть и любители погулять по замерзшему воронежскому водохранилищу. Однако большинство людей не в полной мере оценивают безопасность таких выходов на тонкий лед из-за чего возрастает риск несчастных случаев.

Спасатели напомнили гражданам, что такой досуг крайне опасен, ведь первый лед является ненадеженым. Воронежцам советуют не полагаться на счастливый случай, поскольку тонкий лед — смертельно опасная рулетка.

Как правило, об установлении достаточного ледяного покрова в МЧС оповещают дополнительно.

МЧС