МЧС: в Мозыре пружина от матраса застряла в ноге мужчины во время сна

Говорится, что в воскресенье, 8 декабря, примерно в 11.56 спасателям поступила информация о застрявшей пружине в ноге мужчины. Уже на месте сотрудники МЧС выяснили, что молодой человек 2005 года рождения спал на кровати в комнате общежития. Во время сна пружина от матраса застряла в ноге. Самостоятельно мужчина достать ее не смог.