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МЧС: в Мозыре пружина от матраса застряла в ноге мужчины во время сна

Сотрудники МЧС помогли достать пружину от матраса из ноги мужчины в Мозыре.

Источник: Комсомольская правда

В Мозыре пружина от матраса застряла в ноге мужчины во время сна. Подробности сообщили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.

Говорится, что в воскресенье, 8 декабря, примерно в 11.56 спасателям поступила информация о застрявшей пружине в ноге мужчины. Уже на месте сотрудники МЧС выяснили, что молодой человек 2005 года рождения спал на кровати в комнате общежития. Во время сна пружина от матраса застряла в ноге. Самостоятельно мужчина достать ее не смог.

Сотрудники МЧС помогли достать пружину от матраса из ноги мужчины в Мозыре. Фото: gomel.mchs.gov.by.

Сообщается, что при помощи плоскогубцев и силы спасатели освободили ногу молодого человека. Его передали врачам скорой медпомощи. Мужчина был доставлен в больницу.

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