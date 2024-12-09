МЧС: в Мозыре пружина от матраса застряла в ноге мужчины во время сна

В Мозыре пружина от матраса застряла в ноге мужчины во время сна. Подробности сообщили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.
Говорится, что в воскресенье, 8 декабря, примерно в 11.56 спасателям поступила информация о застрявшей пружине в ноге мужчины. Уже на месте сотрудники МЧС выяснили, что молодой человек 2005 года рождения спал на кровати в комнате общежития. Во время сна пружина от матраса застряла в ноге. Самостоятельно мужчина достать ее не смог.
Сотрудники МЧС помогли достать пружину от матраса из ноги мужчины в Мозыре. Фото: gomel.mchs.gov.by.
Сообщается, что при помощи плоскогубцев и силы спасатели освободили ногу молодого человека. Его передали врачам скорой медпомощи. Мужчина был доставлен в больницу.
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