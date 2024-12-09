Для санаториев Кавминвод разработают диетические сыры

СТАВРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета начали разработку сыров для диетического питания в санаториях Кавказских Минеральных Вод. В работе будет использовано молоко пород коров из хозяйств Ставрополья, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработают рецептуры мягких сортов сыра, в том числе предназначенных для диетического питания в санаториях Кавказских Минеральных Вод. Проект имеет две значимые цели: формирование информационной базы о сыропригодности молока наиболее распространенных пород коров в Ставропольском крае и разработку рецептур мягких сыров с заданными функциональными свойствами», — говорится в сообщении.
Исследование начато в рамках гранта Российского научного фонда. Ожидается, что технология получения мягких сортов сыра появится в течение двух лет. «Ученые СКФУ разрабатывают линейку продуктов здорового питания, в том числе мясные, молочные продукты и хлебобулочные изделия. Проекты ориентированы прежде всего на возможности региональных агропроизводителей, с тем чтобы созданные инновационные технологии могли использоваться в хозяйствах макрорегиона и доходить до прилавков магазинов», — цитирует пресс-служба ректора Дмитрия Беспалова.
Ученые уже провели исследование пригодности молока для изготовления сыра в хозяйствах Шпаковского, Александровского и Кочубеевского округов. В ближайшее время пройдет исследование сырья из других хозяйств. В 2025 году исследователи начнут разработку новых рецептур мягких сыров.
«Научно-практический результат реализации проекта заключается в формировании нового подхода к организации технологических процессов переработки натурального молочного сырья на основе применения самых современных достижений в области его мембранного фракционирования. При этом мы ориентируемся на сырье, производимое в хозяйствах Ставропольского края», — пояснил руководитель исследования, доцент кафедры пищевых технологий и инжиниринга СКФУ Дмитрий Мамай.
В вузе со ссылкой на данные Национального союза производителей молока сообщают, что в среднем россияне потребляют около 7 кг сыра в год. В европейских странах этот показатель выше более чем вдвое. В последние годы российские производители практически полностью заместили объемы импортного сыра и продолжают наращивать объемы. Объем произведенного мягкого сыра составляет в общей структуре около 12%.