Для санаториев Кавминвод разработают диетические сыры

Исследование начато в рамках гранта Российского научного фонда. Ожидается, что технология получения мягких сортов сыра появится в течение двух лет. «Ученые СКФУ разрабатывают линейку продуктов здорового питания, в том числе мясные, молочные продукты и хлебобулочные изделия. Проекты ориентированы прежде всего на возможности региональных агропроизводителей, с тем чтобы созданные инновационные технологии могли использоваться в хозяйствах макрорегиона и доходить до прилавков магазинов», — цитирует пресс-служба ректора Дмитрия Беспалова.