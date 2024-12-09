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Юрий Файков покинул пост главного тренера красноярского ХК «Сокол»

Лев Бердичевский стал новым главным тренером ХК «Сокол».

Источник: Соцсети

9 декабря белорусский специалист Юрий Файков покинул пост главного тренера красноярского хоккейного клуба «Сокол». Как сообщила пресс-служба «крылатых», контракт с ним расторгли по обоюдному согласию.

Вместе с Файковым уходят из команды и два его помощника — Максим Галанов и Алексей Коледаев. На место главного тренера уже назначили 55-летнего Льва Бердичевского — с ним подписали контракт до конца сезона 2024/25.

— Он защищал цвета команд из России, США, Чехии и Белоруссии. Выступал за «Молот», «Сибирь», «Химик», «Динамо», «Крылья Советов», «Витязь», фарм-клуб «Детройт Ред Уингз». Работал тренером в ХК «Атланты», ХК МВД. Исполнял обязанности главного тренера ХК «СКА», — добавили в красноярском клубе.

Кроме того, тренерский штаб пополнил Юрий Панов. Ранее он был главным тренером в МХК «Стальные Лисы» и «СКА-Варяги».

Напомним, что Юрий Файков возглавил «Сокол» в конце октября 2024 года, придя на смену Максиму Галанову. Под руководством белорусского специалиста сибиряки одержали три победы и потерпели 11 поражений. Сейчас наша команда занимает 29-е место в турнирной таблице.

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