Юрий Файков покинул пост главного тренера красноярского ХК «Сокол»

9 декабря белорусский специалист Юрий Файков покинул пост главного тренера красноярского хоккейного клуба «Сокол». Как сообщила пресс-служба «крылатых», контракт с ним расторгли по обоюдному согласию.
Вместе с Файковым уходят из команды и два его помощника — Максим Галанов и Алексей Коледаев. На место главного тренера уже назначили 55-летнего Льва Бердичевского — с ним подписали контракт до конца сезона 2024/25.
Кроме того, тренерский штаб пополнил Юрий Панов. Ранее он был главным тренером в МХК «Стальные Лисы» и «СКА-Варяги».
Напомним, что Юрий Файков возглавил «Сокол» в конце октября 2024 года, придя на смену Максиму Галанову. Под руководством белорусского специалиста сибиряки одержали три победы и потерпели 11 поражений. Сейчас наша команда занимает 29-е место в турнирной таблице.