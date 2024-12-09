Почему мошенники предпочитают звонить по видеосвязи, рассказали хабаровчанам

Одна из них заключается в том, чтобы получить запись голоса жертвы с ключевым словом «Да». Это может быть необходимо для биометрической идентификации при совершении финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба УВМД России по Хабаровску.
Как это работает? Мошенники задают вопросы, жертва отвечает на них. Задача злоумышленников — записать голос жертвы, который подтвердит согласие на списание денег.
Чтобы не стать жертвой такого обмана, необходимо быть осторожным при звонках с неизвестных номеров. Не произносите «ключевые фразы» и слово «да», а лучше сразу завершите разговор.
Помните, что мошенники могут использовать различные предлоги для звонка по видеосвязи, поэтому будьте бдительны и осторожны.