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Почему мошенники предпочитают звонить по видеосвязи, рассказали хабаровчанам

Мошенники активно используют звонки по видеосвязи для различных схем обмана.

Источник: AP 2024

Одна из них заключается в том, чтобы получить запись голоса жертвы с ключевым словом «Да». Это может быть необходимо для биометрической идентификации при совершении финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба УВМД России по Хабаровску.

Как это работает? Мошенники задают вопросы, жертва отвечает на них. Задача злоумышленников — записать голос жертвы, который подтвердит согласие на списание денег.

Чтобы не стать жертвой такого обмана, необходимо быть осторожным при звонках с неизвестных номеров. Не произносите «ключевые фразы» и слово «да», а лучше сразу завершите разговор.

Помните, что мошенники могут использовать различные предлоги для звонка по видеосвязи, поэтому будьте бдительны и осторожны.