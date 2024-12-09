В Приморье отловят двух амурских тигров

Власти Хасанского округа Приморья 6 декабря сообщили об участившихся случаях появления амурских тигров в населённых пунктах округа. Специалисты подтвердили два случая в Барабаше и по одному в Посьете, Безверхово и Андреевке. В Барабаше и Безверхово были зафиксированы нападения хищника на собак. В администрации муниципалитета отмечали, что специалисты охотнадзора совместно с сотрудниками нацпарка «Земля леопарда» отпугивали хищников специальными пиротехническими устройствами.