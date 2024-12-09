В Приморье отловят двух амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 9 дек — РИА Новости. Специалисты получили официальное разрешение на отлов двух тигров в Хасанском округе на юге Приморья, где на прошлой неделе амурские тигры появлялись сразу в четырёх населённых пунктах, сообщает нацпарк «Земля леопарда».
Власти Хасанского округа Приморья 6 декабря сообщили об участившихся случаях появления амурских тигров в населённых пунктах округа. Специалисты подтвердили два случая в Барабаше и по одному в Посьете, Безверхово и Андреевке. В Барабаше и Безверхово были зафиксированы нападения хищника на собак. В администрации муниципалитета отмечали, что специалисты охотнадзора совместно с сотрудниками нацпарка «Земля леопарда» отпугивали хищников специальными пиротехническими устройствами.
«Охотнадзором совместно с ФГБУ “Земля леопарда” получено официальное разрешение на отлов и изъятие двух особей в данном районе», — говорится в сообщении ФГБУ «Земля леопарда».
В нацпарке подчёркивают, что появление тигра в селе Барабаш является «исключительным случаем», это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем животного. Специалисты не исключают, что тигр может быть ранен или болен.
«Совместно с представителями охотнадзора специалисты “Земли леопарда” ведут наблюдение за ситуацией, организуют профилактические мероприятия и информируют местных жителей о необходимых мерах предосторожности. Не исключено, что будет организовано изъятие тигра из дикой природы», — говорится в сообщении учреждения.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесён в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырёх субъектов: Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.