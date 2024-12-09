Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тоннель дамбы в Петербурге перекроют в ночь на 10 декабря

Движение транспорта перекроют из-за учений МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Тоннель дамбы в Петербурге перекроют для движения транспорта в ночь на 10 декабря. Связано это с проведением тактико-специальных учений МЧС. Специалисты будут отрабатывать порядок действий при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с массовым ДТП на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

— Движение транспорта по внешнему кольцу КАД от развязки с Кронштадтского шоссе КМ126+200 через тоннель будет полностью перекрыто в период с 01:00 до 05:00, — уточнили в пресс-службе.

К жителям и гостям Северной столицы также обратились в пресс-службе МЧС. Спасатели просят автомобилистов заранее планировать свои маршруты с учетом вводимых изменений, а также не поддаваться панике при виде скопления техники на дамбе, звуках сирены, хлопков и прочего, что характерно для ликвидации условной чрезвычайной ситуации.

— Приносим свои извинения за возможные временные неудобства, — добавили в пресс-службе.