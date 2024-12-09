Тоннель дамбы в Петербурге перекроют в ночь на 10 декабря

Тоннель дамбы в Петербурге перекроют для движения транспорта в ночь на 10 декабря. Связано это с проведением тактико-специальных учений МЧС. Специалисты будут отрабатывать порядок действий при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с массовым ДТП на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.
— Движение транспорта по внешнему кольцу КАД от развязки с Кронштадтского шоссе КМ126+200 через тоннель будет полностью перекрыто в период с 01:00 до 05:00, — уточнили в пресс-службе.
К жителям и гостям Северной столицы также обратились в пресс-службе МЧС. Спасатели просят автомобилистов заранее планировать свои маршруты с учетом вводимых изменений, а также не поддаваться панике при виде скопления техники на дамбе, звуках сирены, хлопков и прочего, что характерно для ликвидации условной чрезвычайной ситуации.
— Приносим свои извинения за возможные временные неудобства, — добавили в пресс-службе.