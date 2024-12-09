Тоннель дамбы в Петербурге перекроют в ночь на 10 декабря

К жителям и гостям Северной столицы также обратились в пресс-службе МЧС. Спасатели просят автомобилистов заранее планировать свои маршруты с учетом вводимых изменений, а также не поддаваться панике при виде скопления техники на дамбе, звуках сирены, хлопков и прочего, что характерно для ликвидации условной чрезвычайной ситуации.