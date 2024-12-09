Погода на этой неделе в Челябинской области будет снежной, но относительно теплой

Во вторник облачно с прояснением, местами будет идти небольшой снег, в горах — умеренный, днем в крайне западных районах — сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10 декабря ночью минус 8−13, при прояснении — до 18 мороза, днем — минус 2−7.