Погода на этой неделе в Челябинской области будет снежной, но относительно теплой

Во вторник облачно с прояснением, местами будет идти небольшой снег, в горах — умеренный, днем в крайне западных районах — сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха 10 декабря ночью минус 8−13, при прояснении — до 18 мороза, днем — минус 2−7.
В среду также облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4−9 м/с, кое-где порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11 декабря ночью минус 8−13, днем — минус 3−8 градусов.
В четверг местами небольшой снег, днем на севере — умеренный. Ветер — без изменений. Температура воздуха 12 декабря ночью минус 5−10, днем — от нуля до минус 5 градусов.