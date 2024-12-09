Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам в День Героев Отечества

— Все мы искренне гордимся их бесстрашием, самоотверженностью и подвигами, совершенными во имя любимой Отчизны и потомков. Неразрывная связь поколений, основанная на национальной исторической памяти, — источник современной силы нашей страны и народа. Сегодня летопись Героев Отечества пополняется новыми именами и смыслами. Подлинными Героями для нас являются участники специальной военной операции, которые мужественно отстаивают право России на безопасную и счастливую жизнь. Мы верим, что любовь к родной земле, несокрушимая воля и духовная связь с Героями прошлого помогут им победить. Слава всем Героям нашего Отечества. Вечная память павшим и ушедшим. Низкий поклон — живущим среди нас, — говорится в обращении главы региона и спикера облдумы.