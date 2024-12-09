Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам в День Героев Отечества

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер регионального парламента Владимир Нетесов выступили с обращением к землякам по случаю Дня Героев Отечества. Слова первых лиц региона опубликовала пресс-служба облправительства в понедельник, 9 декабря.
— Дорогие воронежцы, в этот день мы чествуем и поминаем людей исключительной доблести, которые внесли значительный вклад в защиту страны. Дань глубочайшего уважения отдаем обладателям высоких ратных наград российского государства, — подчеркнули губернатор и председатель Воронежской областной думы.
Александр Гусев и Владимир Нетесов отметили, что Воронежская область стала родиной многих настоящих Героев Отечества. В разные годы воронежцы способствовали приумножению славы России и нравственных идеалов человечества.
— Все мы искренне гордимся их бесстрашием, самоотверженностью и подвигами, совершенными во имя любимой Отчизны и потомков. Неразрывная связь поколений, основанная на национальной исторической памяти, — источник современной силы нашей страны и народа. Сегодня летопись Героев Отечества пополняется новыми именами и смыслами. Подлинными Героями для нас являются участники специальной военной операции, которые мужественно отстаивают право России на безопасную и счастливую жизнь. Мы верим, что любовь к родной земле, несокрушимая воля и духовная связь с Героями прошлого помогут им победить. Слава всем Героям нашего Отечества. Вечная память павшим и ушедшим. Низкий поклон — живущим среди нас, — говорится в обращении главы региона и спикера облдумы.
Справка РИА «Воронеж»
День Героев Отечества был учрежден в России в 2007 году. Памятная дата объединяет офицеров силовых ведомств, пожарных и спасателей, пилотов гражданской авиации и многих других, кто бескорыстно и самоотверженно служит Отчизне. День 9 декабря (27 ноября по старому стилю) был выбран в связи со значимым событием времен правления императрицы Екатерины II — учреждением ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Награду вручали офицерам, проявившим доблесть, храбрость и отвагу в сражениях.