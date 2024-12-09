Новое общественное пространство открыли в самом центре Владивостока

Как отмечают представители мэрии, территорию для размещения павильона выбрали не случайно. Набережная — одно из самых посещаемых мест в городе. Здесь любят отдыхать местные жители и туристы. Не исключение и океанариум, рядом с которым и расположилась новая точка притяжения отдыхающих. Кстати, в этом году при участии бизнес-сообщества на Батарейной открылись сразу две новые локации. «КП — Владивосток» ранее подробно рассказывала о строительстве скейт-парка олимпийского уровня. На территории около 1300 квадратных метров можно проводить различные соревнования и оттачивать свое мастерство.