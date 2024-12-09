Новое общественное пространство открыли в самом центре Владивостока

Еще одну красивую и, главное, полезную локацию торжественно открыли в самом сердце приморской столицы — на набережной Спортивной гавани. Неподалеку от городского океанариума теперь можно разместиться с комфортом для чтения книг или интересно провести время с друзьями за настольными играми. О задумке и реализации рассказали представители администрации Владивостока. В торжественной церемонии открытия принял участие начальник управления содержания жилищного фонда мэрии Григорий Пейхвассер.
Павильон представляет собой конструкцию дома с несколькими зонами, с лавочками и столиками, где можно разместиться для отдыха. Рядом расположен книжный шкаф, а по периметру обустроили клумбы с деревянной опалубкой, выполненные в едином стиле с самим домом. Кстати, они одновременно служат зонированием и шумовым барьером. Благодаря натуральным материалам проект отлично вписался в местность и окружающую среду, создавая уютное и современное пространство.
«У нас была интересная задача интеграции новых сценариев в текущую городскую среду. Проект павильона представляет собой конструкцию дома. В нем есть все для комфортного отдыха — скамейки, настольные игры, кадки с озеленением, которые создают приватные зоны, защищающие от палящего солнца или сильного дождя. Павильон подходит для проведения небольших мероприятий, лекций, публичных чтений. В нем установлена стелла для кроссбукинга», — подчеркнула Ксения Голубева, руководитель проектного отдела ДОМ.РФ.
По словам директора департамента реализации социально-экономического потенциала перспективных территорий Инвестиционного агентства Приморского края Лилии Гиззятовой, строительство подобных площадок — это тренд нескольких лет в урбанистике. При этом нельзя недооценивать роль таких небольших благоустроенных локаций.
«Во-первых, подобные решения позволяют по-новому оценить пространство. Во-вторых, это хорошая возможность быстрого преображения территории — когда, например, сносятся заброшенные объекты и остается пустырь. И, наконец, при строительстве таких локальных точек притяжения развиваются сообщества местных жителей», — отметила специалист.
Как отмечают представители мэрии, территорию для размещения павильона выбрали не случайно. Набережная — одно из самых посещаемых мест в городе. Здесь любят отдыхать местные жители и туристы. Не исключение и океанариум, рядом с которым и расположилась новая точка притяжения отдыхающих. Кстати, в этом году при участии бизнес-сообщества на Батарейной открылись сразу две новые локации. «КП — Владивосток» ранее подробно рассказывала о строительстве скейт-парка олимпийского уровня. На территории около 1300 квадратных метров можно проводить различные соревнования и оттачивать свое мастерство.
Также в этом сезоне рядом с морем появился настоящий городок детства. Новую площадку с игровым комплексом с отсылкой к природе возвели при участии крупной торговой сети. Напомним, на набережной Спортивной гавани продолжается уже второй этап реконструкции в рамках мастер-плана развития Владивостока. После завершения работ прогулочная территория у воды станет еще комфортнее.
Конечно, красивые локации строят не только на набережной, они появляются в разных районах города. Но первоочередно модернизация охватывает именно исторический центр, чтобы повысить туристическую привлекательность. В их строительстве активно участвуют предприниматели. Например, небольшой сквер весной возвели рядом с центральной площадью. Меценатом выступила строительная компания. Продолжается обустройство Сквера приморских кондитеров рядом со знаменитой фабрикой сладостей на остановке «Краевая больница».
Активное сотрудничество бизнеса и власти позволяет привести в порядок еще больше общественных пространств. Уже утвержден проект по реконструкции улицы Мордовцева. При поддержке финансовой организации в следующем году здесь широкую пешеходную зону, проведут озеленение, при этом деревья высадят определенным образом, чтобы создать природный барьер для защиты от шума и ветра.