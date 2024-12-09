Обнаружен сценарий Пола Маккартни и писателя Айзека Азимова

В1974 году Пол прилетел к Азимову в Нью-Йорк, чтобы поучаствовать в создании истории. Позже фантаст переделал сценарий, заменив инопланетян на «энергетических существ». Они общались посредством «мысленных волн», а их неумение понимать человеческие эмоции исправлялось посредством музыки. Как уточнил один из биографов экс-битла Аллан Козинн, звезде не понравились правки Айзека и в 1975-м проект был заброшен.