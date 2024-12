Обнаружен сценарий Пола Маккартни и писателя Айзека Азимова

Авторы биографии рок-музыканта Пола Маккартни The McCartney Legacy: Volume 2: 1974 — 80 во время исследований для своей книги в США обнаружили черновики сценария под названием Five And Five And One. Он был написан артистом в соавторстве с американским писателем-фантастом Айзеком Азимовым.