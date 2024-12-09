Создана тепловая изоляция нового типа на основе фенола и формалина

ЧЕЛЯБИНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Химики Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) впервые в России успешно получили лабораторный образец тепловой изоляции нового типа — пенофенопласт. Новинка, в отличие от традиционного пенополиуретана, производится из российского сырья, сообщил ТАСС научный сотрудник лаборатории экологических проблем постиндустриальной агломерации ЮУрГУ Роман Морозов.
Использовать новый материал можно для изоляции трубопроводов, утепления домов.
«Совместно с промышленным партнером впервые в России успешно получили лабораторный образец фенольной пены — пенофенопласта. Это новый теплоизоляционный материал, который может полностью заменить традиционный пенополиуретан. Этот новый материал создан на основе фенола и формалина, которые производятся в России в больших количествах», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что традиционный пенополиуретан выпускают с использованием метилдифенилдиизоцианата, который в России не делают. Импортерами являлись США, ФРГ, КНР и Нидерланды, но на сегодняшний день остались поставки только из Китая.
По словам ученого, полученный лабораторный образец прошел испытания по параметрам плотности, прочности, водопоглощения и теплопроводности. Он был разработан так, чтобы соответствовать всем параметрам ГОСТа на используемый сейчас пенополиуретан. Далее последуют опытно-промышленные испытания, адаптация технологии под производство. Чтобы наладить массовый выпуск нового теплоизолята, потребуется год. Ожидаемая температура эксплуатации находится выше традиционных теплоизоляционных материалов (порядка 140 градусов), но пока верхний порог не определен.
Проект реализован при поддержке Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы».
О вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе «Приоритет-2030». Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту «Наука и университеты».