Создана тепловая изоляция нового типа на основе фенола и формалина

По словам ученого, полученный лабораторный образец прошел испытания по параметрам плотности, прочности, водопоглощения и теплопроводности. Он был разработан так, чтобы соответствовать всем параметрам ГОСТа на используемый сейчас пенополиуретан. Далее последуют опытно-промышленные испытания, адаптация технологии под производство. Чтобы наладить массовый выпуск нового теплоизолята, потребуется год. Ожидаемая температура эксплуатации находится выше традиционных теплоизоляционных материалов (порядка 140 градусов), но пока верхний порог не определен.