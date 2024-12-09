Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

«В День Героев Отечества мы открываем, по поручению президента России, первый музей героизма в нашей стране. Вся история нашего Отечества — от Древней Руси до современных дней — пронизана подвигом наших героев, наших соотечественников. И сегодня мы открываем музей, где центральным звеном создаем специальную военную операцию, посвящаем подвигу наших героев, наших ребят, которые на боевой линии защищают нашу родину, наше Отечество, нашу независимость», — сказал Собянин.