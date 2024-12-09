Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

«В День Героев Отечества мы открываем, по поручению президента России, первый музей героизма в нашей стране. Вся история нашего Отечества — от Древней Руси до современных дней — пронизана подвигом наших героев, наших соотечественников. И сегодня мы открываем музей, где центральным звеном создаем специальную военную операцию, посвящаем подвигу наших героев, наших ребят, которые на боевой линии защищают нашу родину, наше Отечество, нашу независимость», — сказал Собянин.
Мэр выразил надежду, что музей станет местом, где можно будет общаться с современными героями.
«И наше подрастающее поколение будет вбирать нашу историю, наш дух и наши традиции. Я думаю, что этот музей будет очень популярным у москвичей и гостей столицы», — добавил Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, основная экспозиция площадью около 1,2 тыс. кв. м представляет собой современное мультимедийное пространство. В Зале Славы на кольцевом экране транслируется история героизма со времен Древней Руси до наших дней. Также в этом зале размещена галерея с государственными наградами СССР и РФ.
Экспозиция разделена на три тематических раздела: «Становление героя» — отсылает к идеалам литературы и культуры, истории и современности;
«Путь воина» — посвящен подвигам бойцов войск специального назначения, боевым операциям; «Подвиг» — раскрывает феномен повседневного трудового подвига: от первых кузнецов-оружейников до выездных бригад оборонных предприятий во время специальной военной операции.
Отдельная часть экспозиции посвящена современным героям — врачам, волонтерам, деятелям культуры, специалистам МЧС, сотрудникам силовых структур, ученым и другим.
Ожидается, что Музей героизма будут посещать около 150 тыс. человек в год. В планах — организация экскурсий, лекций, актуальных дискуссий, круглых столов и встреч с героями-современниками, а также открытие медиацентра.
Павильон № 59 «Зерно» является объектом культурного наследия федерального значения. В 2020—2023 годы были проведены работы по комплексной реставрации здания.
Масштабные работы по возрождению объектов ВДНХ проводятся начиная с 2014 года. За это время была завершена реставрация 39 исторических павильонов и других объектов культурного наследия. В настоящее время продолжаются работы на пяти объектах культурного наследия федерального значения ВДНХ, среди которых павильоны № 6 «Химия», № 35 «Главтабак», № 67 «Карелия», № 284 ресторан «Золотой колос» и № 518 кафе «Лето». В планах — реставрация объектов культурного наследия федерального значения павильонов № 62, № 64 и фасадов павильона № 70.