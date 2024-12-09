В Волгограде возведут первый надземный переход с лифтом

Накануне, сообщает информагентство, МБУ «Северное» разместило закупку на проведение изыскательных работ, проектирование и сборку металлической конструкции. Переход должен состоять из модулей, которые при необходимости можно будет переместить на другое место без особого ущерба. А для создания комфортных климатических условий подрядчику необходимо предусмотреть систему естественной вентиляции для устранения влаги внутри конструкций.