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Дополнительные электрички Нижний Новгород — Моховые горы продлены до 1 июня

Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, дополнительные пригородные электропоезда сообщением Нижний Новгород — Моховые горы продолжат курсировать до 1 июня 2025 года.

Согласно информации, предусмотрено расписание:

Нижний Новгород — Моховые Горы:

· № 6232 отправление в 12:12, прибытие в 12:52;

· № 6234 отправление в 14:35, прибытие в 15:15;

· № 6236 отправление в 15:22, прибытие в 16:06;

· № 6276 отправление в 19:30, прибытие в 20:10;

· № 6278 отправление в 20:30, прибытие в 21:10.

Моховые Горы — Нижний Новгород:

· № 6209 отправление в 07:45, прибытие в 08:24;

· № 6229 отправление в 13:03, прибытие в 13:42;

· № 6231 отправление в 15:27, прибытие в 16:07;

· № 6233 отправление в 16:28, прибытие в 17:08;

· № 6275 отправление в 19:27, прибытие в 20:01;

· № 6277 отправление в 21:19, прибытие в 21:53.

Напомним, количество составов в этом направлении было решено увеличить, когда начался ремонт старого Борского моста.

Окончание работ в соответствии с государственным контрактом намечено на 28 ноября 2025 года.