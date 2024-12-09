Дополнительные электрички Нижний Новгород — Моховые горы продлены до 1 июня

Согласно информации, предусмотрено расписание:
Нижний Новгород — Моховые Горы:
· № 6232 отправление в 12:12, прибытие в 12:52;
· № 6234 отправление в 14:35, прибытие в 15:15;
· № 6236 отправление в 15:22, прибытие в 16:06;
· № 6276 отправление в 19:30, прибытие в 20:10;
· № 6278 отправление в 20:30, прибытие в 21:10.
Моховые Горы — Нижний Новгород:
· № 6209 отправление в 07:45, прибытие в 08:24;
· № 6229 отправление в 13:03, прибытие в 13:42;
· № 6231 отправление в 15:27, прибытие в 16:07;
· № 6233 отправление в 16:28, прибытие в 17:08;
· № 6275 отправление в 19:27, прибытие в 20:01;
· № 6277 отправление в 21:19, прибытие в 21:53.
Напомним, количество составов в этом направлении было решено увеличить, когда начался ремонт старого Борского моста.
Окончание работ в соответствии с государственным контрактом намечено на 28 ноября 2025 года.