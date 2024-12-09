Десятки домов во Владивостоке остались без отопления

Сегодня батареи стали холодными в нескольких десятках домов во Владивостоке. Временные неудобства жителям столицы Приморья пришлось терпеть из-за ремонтных работ на участке магистральной теплосети в районе улицы Жигура. Жителям пришлось сидеть без тепла практически весь рабочий день — с 9.30 до 17.00.