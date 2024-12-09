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Десятки домов во Владивостоке остались без отопления

Тепло отключили из-за ремонтных работ.

Источник: AP 2024

Дома на нескольких десятках улиц во Владивостоке остались без тепла 9 декабря. Временное отключение теплоснабжения было связано с ремонтными работами, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Дальневосточную генерирующую компанию.

Сегодня батареи стали холодными в нескольких десятках домов во Владивостоке. Временные неудобства жителям столицы Приморья пришлось терпеть из-за ремонтных работ на участке магистральной теплосети в районе улицы Жигура. Жителям пришлось сидеть без тепла практически весь рабочий день — с 9.30 до 17.00.

Больше всего домов, оставшихся без тепла, было на Океанском проспекте и улицах Некрасовской, Красного Знамени и Толстого.

ЖКХ