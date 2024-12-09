Школьная драка в Калининграда переросла в судебный спор

В иске указано на отсутствие должного контроля со стороны дежурного учителя в перерывах между уроками. Прокурор ссылается на законы об образовании и правах ребенка, а также на Гражданский кодекс РФ о возмещении вреда. Иск принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля 2025 года, отметили в пресс-службе суда.