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Школьная драка в Калининграда переросла в судебный спор

Прокуратура Калининграда подала иск в суд Центрального района о компенсации морального вреда в интересах 15-летней девочки: 15 октября 2024 года в кабинете биологии школы № 14 между двумя школьницами 2009 года рождения произошла ссора, в результате которого одна из девочек избила вторую.

Источник: Янтарный край

В итоге потерпевшую отправили в нейрохирургическое отделение Детской областной больницы с ушибом мягких тканей копчиковой области и острой реакцией на стресс.

В иске указано на отсутствие должного контроля со стороны дежурного учителя в перерывах между уроками. Прокурор ссылается на законы об образовании и правах ребенка, а также на Гражданский кодекс РФ о возмещении вреда. Иск принят к производству, предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля 2025 года, отметили в пресс-службе суда.

Прокуратура
права человека