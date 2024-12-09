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В Хабаровском крае провели акцию «Будь внимателен, водитель!»

На федеральной трассе А-370 «Уссури» сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с водителями о правилах безопасного вождения в зимний период.

Источник: РИА "Новости"

Автоинспекторы подчеркнули важность соблюдения дистанции, бокового интервала и выбора скорости, которая позволит сохранить контроль над ситуацией, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Хабаровскому краю.

Особое внимание было уделено использованию ремней безопасности и правилам перевозки детей. Водителям напомнили о необходимости быть ответственными не только за себя, но и за других участников дорожного движения, особенно за пешеходов, которые являются наиболее уязвимыми на дороге.

Госавтоинспекторы вручили водителям памятки с полезными рекомендациями по безопасности зимой и пожелали безаварийных поездок.

ГИБДД