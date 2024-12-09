В Хабаровском крае провели акцию «Будь внимателен, водитель!»

Автоинспекторы подчеркнули важность соблюдения дистанции, бокового интервала и выбора скорости, которая позволит сохранить контроль над ситуацией, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Хабаровскому краю.
Особое внимание было уделено использованию ремней безопасности и правилам перевозки детей. Водителям напомнили о необходимости быть ответственными не только за себя, но и за других участников дорожного движения, особенно за пешеходов, которые являются наиболее уязвимыми на дороге.
Госавтоинспекторы вручили водителям памятки с полезными рекомендациями по безопасности зимой и пожелали безаварийных поездок.