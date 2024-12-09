Минчанка смогла вернуть в магазин сломавшийся телевизор по истечении гарантии

По ее словам, минчанка обратилась в сервисный центр, заплатила за диагностику телевизора примерно 100 рублей. Со стороны специалистов было вынесено заключение, связанное с тем, что из строя вышел некий электронный модуль. Причина была техническая. Что касается эксплуатации телевизора, то она была без нарушений.