Минчанка смогла вернуть в магазин сломавшийся телевизор по истечении гарантии. Подробности рассказало агентство «Минск-Новости».
Говорится, что жительница Минска купила в одном из магазинов телевизор за 2400 рублей. Гарантийный срок составлял один год. По его окончанию телевизор сломался.
— Наша горожанка была продвинутым покупателем, законодательство о защите прав потребителей знала, поэтому поначалу обратилась не в магазин, а в авторизированный сервисный центр, — отметила юрисконсульт Регионального общества защиты потребителей Мария Толстик.
По ее словам, минчанка обратилась в сервисный центр, заплатила за диагностику телевизора примерно 100 рублей. Со стороны специалистов было вынесено заключение, связанное с тем, что из строя вышел некий электронный модуль. Причина была техническая. Что касается эксплуатации телевизора, то она была без нарушений.
— Ремонт и замена модуля будут стоить свыше 1 000 рублей. И вот только имея на руках документ, минчанка с письменной претензией обратилась к продавцу.
Толстик добавляет, что женщина запросила у магазина такую же модель телевизора, но исправную. Однако в торговом объекте ответили отрицательно, сказав, что не ни аналогичной модели, ни желания удовлетворить требования потребителя.
— Минчанка обратилась уже к нам, и на адрес магазина ушла новая претензия, от имени общества.
По ее словам, специалисты Регионального общества защиты потребителей привели выдержки из статьи закона № 21 «О защите прав потребителей» в частности срока предъявления требований в отношении недостатков товара. Также было заявлено о выплате в интересах минчанки неустойки и компенсации морального вреда, в противном случае говорилось и о праве обратиться в суд.
Толстик резюмирует, что в магазине действительно не нашлось аналогичной модели телевизора, но женщина выбрала себе похожую, которая была на 200 рублей дороже.
— В обычном случае она должна была бы произвести доплату, но стороны пошли на мировую: минчанка не стала настаивать на компенсации морального вреда и выплате неустойки, а продавец согласился с недополучением 200 рублей.
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