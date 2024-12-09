Мэрия Красноярска нашла подрядчика для строительства школы в Тихих Зорях.

Школа в Тихих Зорях рассчитана на 1550 мест. Кроме стандартных классов в ней запроектированы мастерские: по обработке дерева, металла и ткани. Также в здании обустроят студию музыки и пения, спортзалы, кабинет стоматолога и читальный зал.