Мэрия Красноярска нашла подрядчика для строительства школы в Тихих Зорях.

9 декабря администрация Красноярска нашла подрядчика, который будет достраивать школу в микрорайоне Тихие Зори. Как пишет телеграм-канал «ГрадВестник», муниципальное управление капитального строительства заключило контракт на 1,45 миллиарда рублей с компанией «Стройтехмонтаж».
— Приступить к работам подрядчик должен сегодня же. Фирма имеет опыт выполнения строительно-монтажных работ при возведении социальных объектов, — добавили в мэрии.
На территории объекта уже выполнены все свайные работы и начато возведение стен цокольного этажа. Учреждение должны достроить до 30 сентября 2026 года.
Напомним, что прошлый контракт, который выиграл «СеверСтрой» за 1,55 миллиарда рублей, расторгли в конце октября. Причина — в документах, предоставленных компанией для участия в торгах, обнаружили нарушения.
Школа в Тихих Зорях рассчитана на 1550 мест. Кроме стандартных классов в ней запроектированы мастерские: по обработке дерева, металла и ткани. Также в здании обустроят студию музыки и пения, спортзалы, кабинет стоматолога и читальный зал.